Guida Michelin, una stella a 33 ristoranti, 9 in Lombardia

Pioggia di stelle assegnate dalla Guida Michelin, edizione numero 70, presentata oggi a Modena.

Sul palco del teatro comunale Pavarotti Freni l'edizione 2025 della "rossa" premia con una stella Michelin il ristorante: Abruzzino Oltre a Lamezia Terme (Catanzaro) con uno chef under 35; in Campania Cetaria a Baronissi (Salerno), Volta del Fuenti by Michele de Blasio a Vietri sul mare (Salerno), O me o il mare a Gragnano (Napoli), Don Alfonso 1890 a Sant'Agata dei due Golfi (Napoli), Marotta a Squille (Caserta). In Emilia Romagna: Ancòra a Cesenatico con uno chef under 30, Alto a Fiorano Modenese, Ristorante del Lago a Bagno di Romagna con uno chef under 30, Al gatto verde a Modena. Nella Capitale torna in guida Michelin Achilli al Parlamento, mentre in Liguria il nuovo monostellato è Equilibrio a Dolcedo (Imperia). Exploit della Lombardia con i nuovi monostellati: ,Grow Restaurant ad Albiate (Monza - Brianza), Il Circolino a Monza, Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale a Milano, Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto a Milano, Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia), Tancredi a Sirmione (Brescia). In Molise ottiene una stella Michelin Locanda Mammì ad Agnone (Isernia).

Il gruppo di superchef Antonino Cannavacciuolo segna una doppietta in Piemonte con due riconoscimenti monostellati e con due chef under 35: Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Cannavacciuolo by The Lake a Pettenasco (Novara). In Puglia conquista una stella Dissapore di Andrea Catalano a Carovigno (Brindisi). Il nuovo monostellato siciliano è Vineria Modì, anche qui con uno chef under 35, a Taormina. In Toscana diventano ristoranti stellati: Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), Saporium a Chiusdino (Siena) con uno chef under 30, Locanda de' Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara). Anche il Trentino Alto Aldige ha un nuovo monostellato: Grual a Pinzolo (Trento), mentre in Veneto ottengono la stella Iris Ristorante a Verona e Palais Royal restaurant a Venezia.

La Lombardia guida la classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia - Romagna (4), Piemone e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.



