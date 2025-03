Tiramisù Day, brindisi al dolce tra i più amati al mondo

- Come ogni anno, torna anche nel 2025 il Tiramisù Day, giornata mondiale dedicata al dessert italiano tra i più amati al mondo e in programma il 21 marzo. Nel 2024, secondo i dati di Just Eat, gli ordini del dolce realizzato con savoiardi, tuorli d'uovo, mascarpone, zucchero e caffè sono stati 18 mila chili, con il classico in cima alla classifica.



Gli italiani - segnala il food delivery - si lasciano tentare anche dalle varianti più golose, come il tiramisù al pistacchio, quello alla crema spalmabile alle nocciole e il tiramisù con biscotti al cacao, "confermando la voglia di sperimentare nuove declinazioni di questo grande classico".



Il momento preferito per gustarlo è la sera, soprattutto nei mesi invernali, con un picco di oltre 5 mila chili ordinati solo tra gennaio e marzo. La festa del Tiramisù è celebrata anche con l'arrivo in libreria nelle ultime settimane del libro fiaba per bambini "Tiramisù di Treviso: prende il volo" di Tiziano Taffarello, fondatore e presidente dell'Accademia del Tiramisù. Con il volume (Gruppo Albatros Il Filo) l'autore "invita a scoprire un mondo di sapori e tradizioni storiche legate al territorio Veneto, offrendo uno sguardo unico su un simbolo italiano amato in tutto il mondo".



Dal punto di vista enogastronomico, alla vigilia della celebrazione, la Tiramisù World Cup segnala di aver trovato "la ricetta che anticipava quello che sarebbe poi diventato il dolce al cucchiaio più famoso nel mondo". Si trova nel ricettario (scritto a mano) ricevuto nel giorno delle nozze di Sandra "Ducci" Micheletto, nata Sacile (Pordenone) nel 1929 e mancata nell'agosto del 2024. Rispetto alla ricetta celebrata in tutto il mondo, quella dell'"antenato" prevede al posto del mascarpone l'uso della panna montata; al biscotto savoia è preferito il pan di Spagna. Si suggeriva, inoltre, di aggiungere rum oppure cognac (oggi qualcuno usa il Marsala), sebbene nella ricetta originale non sia previsto alcun utilizzo di alcol.





