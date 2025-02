World Nutella Day, il 5 febbraio festa della crema nata nel '64

Oggi è il World Nutella Day, la festa della crema spalmabile alle nocciole nata nel 1964. L'iniziativa è nata il 5 febbraio 2007 da Sara Rosso, blogger americana appassionata del prodotto realizzato dallo stabilimento di Alba (Cuneo) del gruppo agroalimentare Ferrero.

La giornata internazionale di festa invita gli appassionati a condividere foto, idee, ispirazioni e ricette sui social media, utilizzando #worldnutelladay e taggando @nutellaitalia! Nel 2024, secondo un'analisi di Glovo oltre 1 milione di prodotti Nutella sono stati consegnati in Italia, pari al 37% del consumo globale su Glovo. La città italiana più golosa risulta essere Caserta che registra un incremento del +229% di ordini. L'accoppiata Nutella e pizza è in aumento del 23% negli ordini annuali con Firenze al top per crescita (+447%). Seguono Asti (+295%) e Trieste (+195%). Lo scorso anno gli utenti di Glovo hanno apprezzato soprattutto il gelato alla Nutella, i muffin ripieni e la crêpe. Per gli amanti della Nutella è inoltre possibilie visitare la mostra "Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella", iniziativa che celebrare i 60 anni di storia del prodotto e in programma al Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma (Maxxi) fino al 20 aprile. La mostra è a cura di Chiara Bertini per il Maxxi in collaborazione con Ferrero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA