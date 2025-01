Primo mercato contadino a Nairobi, passo verso rete Med-africana

Un'ampia gamma di prodotti, tra frutta e verdura, pane, miele, carni, tè, nocciole, pasta, caffè, fiori e lavorazioni artigianali in legno e tessuto, che ogni sabato potrà essere acquistata a Nairobi direttamente dai produttori, sostenendo un modello economico equo e solidale.

Inaugurato presso il Centro Commerciale Rosslyn Square, è il primo vero mercato contadino nella città africana, tappa fondamentale nella creazione di una rete di mercati agricoli tra il Mediterraneo e l'Africa che coinvolgerà anche Tunisia, Libano, Kenya e Albania.

Il mercato di Nairobi è il frutto della Mediterranean and African Markets Initiative (Mami-Farmers Markets), finanziata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano e realizzata dal Ciheam Bari, in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti e reso possibile anche grazie alll'Ambasciata d'Italia in Kenya.

Ispirato al modello italiano di Campagna Amica, il Farmers Market di Nairobi, sarà un punto di riferimento per la vendita diretta di prodotti locali freschi e di qualità, dopo quello già aperto ad Alessandria d'Egitto pochi mesi fa. Un network che mira a promuovere una filiera agricola sostenibile e diretta, ma anche a rafforzare i legami tra agricoltori e consumatori, portando benefici concreti alle comunità locali e all'intero bacino mediterraneo-africano. Un'offerta di qualità grazie ai circa 40 agricoltori locali che prenderanno parte all'iniziativa, che vedrà successivamente anche la presenza dei cuochi contadini di Terranostra, Piero Ligorio e Alessia D'Anselmo.

"L'apertura del Farmers Market di Nairobi segna l'inizio di un percorso ambizioso che vuole dare dignità agli agricoltori, promuovendo stili di vita più sostenibili - ha detto Carmelo Troccoli, direttore della Fondazione Campagna Amica e della World Farmers Markets Coalition - è solo il primo passo di un progetto che mira a espandersi in altre città del Kenya e oltre, contribuendo alla crescita dell'agricoltura sostenibile nella regione".

