Il gelato artigianale in Europa vale 11 miliardi

Nel 2024, il mercato europeo del gelato artigianale raggiunge quota 11 miliardi di euro di vendite (+1% rispetto al 2023). Lo annunciano i promotori della Giornata Europea del Gelato Artigianale che si celebra il 24 marzo di ogni anno. La tredicesima edizione del Gelato day sarà dedicata al Giubileo e durante la 46/ma edizione di Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, in programma dal 18 al 22 gennaio al quartiere fieristico di Rimini, protagonista sarà il Gusto dell'Anno 'Hallelujah', dedicato al Giubileo e patrocinato dal Dicastero per l'Evangelizzazione e dal Masaf (ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste). I festeggiamenti della Giornata europea del Gelato artigianale inizieranno domenica 23 marzo con l'offerta del Gusto dell'Anno ai pellegrini, accompagnata da una raccolta fondi di beneficenza in Piazza Pio XII, nei pressi di San Pietro. Il 24 marzo, 'Hallelujah' sarà proposto in tutte le gelaterie europee aderenti al Gelato Day.

Sul fronte business i principali mercati del gelato artigianale restano Italia (39.000 punti vendita, di cui oltre 9.300 gelaterie, 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar che offrono gelato artigianale) e Germania (9.000 punti vendita, di cui 3.300 gelaterie), seguiti da Spagna (2.200), Polonia (2.000), Belgio (1.200), Inghilterra (1.100), Austria (900), Grecia (700) e Francia (600). . Nel 2024, il settore del gelato artigianale in Italia registra una crescita tra lo 0,5% e l'1%, raggiungendo quasi 3 miliardi di euro di fatturato (2,9 miliardi nel 2023). Il numero di gelaterie pure rimane stabile a oltre 9.300 unità, a cui si aggiungono 12.000 pasticcerie e circa 18.000 bar che offrono gelato artigianale, per un totale di oltre 39.000 punti vendita. Nonostante le difficoltà climatiche nella prima parte dell'anno, il settore ha recuperato in estate grazie al turismo straniero (+1,2% arrivi, +3% presenze ad agosto-ottobre) e a condizioni meteo più favorevoli. Il Sud Italia ha trainato le vendite, con Lazio (+13%, grazie a Roma), Sicilia (+5%) e Campania (+3%) in crescita.

I consumi pro-capite si attestano a 2 kg di gelato, con una spesa media di 46 euro per residente e circa 2,7 euro aggiuntivi per turista. I prezzi si sono stabilizzati, con una coppetta/cono piccolo a 2,7 euro e picchi di 5 euro nelle città turistiche.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA