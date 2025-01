Torna "Salva il Natale", campagna per il cibo delle feste

Torna la campagna "Salva il Natale" di Too Good To Go, azienda a impatto sociale impegnata nel contrasto allo spreco alimentare. L'iniziativa, giunta alla quinta edizione e attiva da oggi fino al 26 gennaio, è pensata per salvare le specialità tipiche del Natale andate sprecate e per dare "nuova nuova vita ai prodotti tipici delle festività rimasti invenduti".

La campagna propone delle Surprise Bag "Salva il Natale", acquistabili tramite l'app di Too Good To Go. Nelle Surprise Bag sarà possibile trovare, oltre ai dolci del periodo come panettoni e pandori, anche altri prodotti rimasti invenduti come prodotti di gastronomia, stuzzichini, cioccolatini e altro.

L'ordine di acquisto sarà possibile sulla app di Too Good To Go sino a fine gennaio dai negozi e catene partner aderenti. Con l'avvio della campagna "Salva il Natale", Too Good To Go propone inoltre alcuni suggerimenti per iniziare il nuovo anno prestando particolare attenzione agli sprechi alimentari e una ricetta antispreco con il panettone avanzato. "La campagna Salva il Natale, giunta quest'anno alla sua quinta edizione, rappresenta - afferma Mirco Cerisola, Country Director Italia di Too Good To Go - un momento importante grazie al quale vogliamo tenere alta l'attenzione sul tema dello spreco alimentare ed offrire la possibilità ai nostri utenti di iniziare l'anno con un gesto concreto e di sicuro impatto, con anche un occhio al portafogli".

