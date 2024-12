Confagricoltura Donna, premio a Maria Grazia Cucinotta

- Consegnato a Roma il ricavato del progetto "Le Grandi Chef incontrano Confagricoltura Donna" a Maria Grazia Cucinotta, attrice nonché produttrice cinematografica e presidente di "Vite Senza Paura", Onlus per la lotta alla violenza e agli abusi alle donne. Confagricoltura Donna ha consegnato un riconoscimento a Maria Grazia Cucinotta. L'iniziativa si è svolta presso Palazzo della Valle, sede dell'organizzazione agricola.

Il progetto di sostegno alla Onlus "Vite Senza Paura, è relativo alla pubblicazione del libro "Le grandi chef in una ricetta" di Confagricoltura Donna. La pubblicazione è un viaggio attraverso i prodotti dell'agricoltura che intende valorizzare le donne che hanno scelto la professione di chef. "Una giornata importante - afferma Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna - con la consegna del ricavato del progetto alla Onlus di Maria Grazia Cucinotta e anche l'occasione per fare una sorta di bilancio delle iniziative di quest'anno di Confagricoltura Donna. Noi abbiamo chiesto a otto chef stellate di individuare delle ricette nuove con dei prodotti antichi per ogni regione e questo ha portato un grande entusiasmo da parte delle chef e da parte dei produttori perché noi parliamo tanto di cibo però dietro il cibo c'è un prodotto e dietro il prodotto c'è qualcuno che lo coltiva, siccome però le donne sono sempre multitasking oltre che dare visibilità alla nostra produzione abbiamo fatto anche un'iniziativa di solidarietà, ossia il libro è stato venduto e i ricavati sono andati a sostenere la Onlus Vite senza paura".

"Devo dire grazie - commenta Maria Grazia Cucinotta - a Confagricoltura Donna perché si sono unite, hanno creato questo bellissimo progetto di questo libro, hanno raccolto dei fondi per aiutare donne in difficoltà, donne che hanno scelto magari un amore sbagliato e chi si innamora non va mai criticato perché comunque l'amore un po' ti spegne un po' la testa, il cervello, i pensieri. L'amore dovrebbe essere quel momento dove tu ti doni all'altra persona senza nessun tipo di protezione, a volte tutto questo non capita purtroppo quando scegli la persona sbagliata che preclude la tua vita e noi attraverso l'aiuto di 'Vite senza paura' abbiamo creato questo progetto per supportare queste donne che stanno passando un momento di difficoltà per cercare di di salvare loro la vita".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA