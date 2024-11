'Amiche della Terra', storie di innovazione e resilienza

Dallo yoga tra i campi di lavanda, all'agri gelateria che rivitalizza un piccolo borgo, passando dalla lana trasformata in abito alla fattoria sociale che accoglie lavoratori stranieri fino ad arrivare all'eco-rotaia in vigna. Sono alcune delle iniziative premiate nella seconda edizione del premio 'Amiche della terra, storie di donne che nutrono il mondo'.

Presentato a Roma a palazzo Rospigliosi, il premio vuole essere una vetrina per le Donne Coldiretti che lo promuovono, per celebrare l'impegno, la passione e la dedizione delle imprenditrici green. A oggi sono quasi 200mila le imprese al femminile che hanno rivoluzionato il settore e sfidando pregiudizi.Tra queste spicca la quota giovane, con circa 13mila aziende guidate da under 35, che puntano su innovazione e tecnologia.

"Le donne stanno emergendo come protagoniste, portando innovazione, sostenibilità e passione in ogni campo - sottolinea Ettore Prandini, presidente Coldiretti - il cui profilo è molto alto, il 25% di loro ha una laurea e il 50% associa all'attività primaria (semplice coltivazione) tante altre attività come agriturismo, agriasili, fattorie didattiche, agri cosmesi e una particolare attenzione al sociale". Mariafrancesca Serra, responsabile Donne Coldiretti tiene a precisare che in un settore spesso considerato prerogativa maschile "è fondamentale sottolineare come le imprese agricole a conduzione femminile siano le più resilienti, capaci di scommettere e vincere difficili sfide imprenditoriali dimostrando di possedere grandi capacità gestionali".



