World Pasta Day, una maratona social celebra la pasta nel mondo

Maratona social il 25 ottobre per la Giornata Mondiale della Pasta, evento, giunto alla 26esima edizione e voluto dall'Unione Italiana Food insieme all'International Pasta Organisation (Ipo) e che ogni 25 ottobre celebra il piatto simbolo della condivisione e della convivialità, "per raccontare l'eccellenza italiana, da sempre icona di una buona e sana alimentazione".

Le vacanze in Italia per gli stranieri hanno il sapore della pasta alla carbonara, delle lasagne e della pasta al pomodoro.

Carbonara, lasagne e pasta al pomodoro le più amate da stranieri in vacanza in Italia

L'hashtag ufficiale per i social da utilizzare - informa una nota - è #WorldPastaDay. La menzione degli account social di WeLovePasta.it (Fb / X / Ig) consentirà a food lover, giornalisti, chef e blogger di tutto il mondo di essere invitati a festeggiare cucinando il loro piatto di pasta del cuore.

Dalle ore 11 alle 13, sul canale X di We Love Pasta (@welovepasta_it) e sul canale X di Ipo (@Int_Pasta_Org) sarà possibile prendere parte al live dedicato al World Pasta Day, tra curiosità e nuove tendenze. L'anno scorso sono stati pubblicati oltre 60 mila contenuti sui social con l'hashtag #WorldPastaDay, ispirati alla pasta.