Ristoranti e amanti della cucina in attesa delle nuove stelle Michelin

- Al via il conto alla rovescia sul sito e i social della Guida Michelin Italia, il rating che assegna le ambite stelle ai ristoranti della Penisola delineando di anno in anno il firmamento dell'alta cucina lungo la Penisola. Il 14 novebre presentazione della 69/ma edizione della "rossa", con la rituale cerimonia "Star Revelation Italia" che si terrà al Teatro Grande di Brescia, Sergio Lovrinovich, direttore della Guida Michelin Italia, annuncia un nuovo riconoscimento: nasce il premio "Passion Dessert". Per la prima volta in Italia i ristoranti potranno essere premiati per l'alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti. Con questo riconoscimento, la Guida Michelin intende continuare a mettere in risalto le diverse dimensioni dell'esperienza gastronomica e a riconoscere ristoranti e professionisti che condividono attraverso i loro dolci creatività, audacia ed emozioni.



Come consuetudine, nulla trapela sulla classifica dei tristellati, ma nel corso dell'anno Michelin Italia ha anticipato alcuni ingressi in guida, senza tuttavia specificare in quale categoria di selezione, secondo il giudizio degli "ispettori" - tutti dipendenti Michelin a tempo pieno ed ex professionisti della ristorazione e dell'ospitalità - che negli ultimi mesi e in forma anonima hanno valutato il ristorante.



"La Stella Michelin - ricorda il direttore Lovrinovich - viene assegnata ai ristoranti che offrono una cucina d'eccellenza. Per assegnare il riconoscimento, teniamo conto di cinque criter: la qualità degli ingredienti, l'armonia dei sapori, la padronanza delle tecniche, la personalità dello chef espressa nella sua cucina e, cosa altrettanto importante, la coerenza nel tempo e dell'intero menu".



Per l'edizione 2024 queste le certezze: la Franciacorta ospita per il terzo anno consecutivo la presentazione della guida. E nella Guida Michelin Italia 2024 sono 29 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti. Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell'Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre la cerimonia di assegnazione delle stelle sarà trasmessa live sui canali Facebook e YouTube di Michelin dove, a partire dalla ore 16,30 del 14 novembre, verrà svelata la selezione 2024 per l'Italia. Si scopriranno così i nuovi ristoranti Stellati, le nuove Stelle Verdi, ma anche i Premi Speciali Michelin, nati per celebrare la diversità dei mestieri della ristorazione. Per la pubblicazione cartacea bisognerà aspettare dicembre mentre la nuova selezione sarà disponibile sul sito della Guida Michelin e sulle app iOS e Android a partire dalle ore 20.00 del 14 novembre. (



