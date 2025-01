Trasgressioni, medicine e plant based i trend food 2025

Trasgressioni alimentari, nuovi sapori e ingredienti, farmaci per soddisfare il fabbisogno quotidiano di nutrienti essenziali ma anche un'alimentazione sempre più plant based con elementi detossinanti ed energizzanti, all'insegna di uno stile di vita salutare. Sono i trend food del 2025 e forse anche dei prossimi anni.

Secondo una ricerca di Mintel, istituto specializzato nell'analisi dei trend globali, riportata dal sito dell'Ice, sono quattro le tendenze che influenzeranno il comportamento dei consumatori e quindi il settore alimentare nel prossimo futuro: l'emergere del nuovo concetto di 'cibo come medicina'. I farmaci per la perdita di peso come Ozempic ridefiniranno radicalmente la percezione dei consumatori nei confronti del "cibo come medicina", che "da ingrediente funzionale aggiunto" diventa "necessario per soddisfare il fabbisogno quotidiano di nutrienti essenziali". Altra tendenza, la ribellione alle regole: puntando sull'innovazione le aziende dovranno aprirsi a consumatori alla ricerca di marchi che li aiutino a "infrangere le regole". Poi quello che Mintel definisce, Reazione a catena: poiché le interruzioni della fornitura alimentare globale, dovute a fattori geopolitici e ambientali, diventano sempre più frequenti, l'industria dovrà incoraggiare i consumatori ad avere fiducia in ingredienti e sapori che emergeranno a livello locale e globale. Infine, Raccolti ibridi: le aziende alimentari dovranno dimostrare come la tecnologia e l'agricoltura lavorino bene insieme a vantaggio di consumatori, agricoltori e ambiente.

Intanto, in fatto di scelte alimentari, i food trend sono già apparsi sui social per indicarci quali saranno gli alimenti più gettonati del 2025. KoRo - brand di prodotti food innovativi - ne ha fatto una raccolta, sovrapponendo i trend di Instagram e TikTok con gli studi scientifici e gli argomenti più dibattuti dagli esperti del settore. Il risultato: nella dieta degli italiani faranno il loro ingresso sempre più alternative vegetali alle proteine animali, ma anche cibi piccanti e speziati, o fermentati, come la kombucha, ottenuta dalla fermentazione del tè zuccherato o alternative alla caffeina come il guaranà, superfood che riduce l'affaticamento fisico e mentale.



