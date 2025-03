Il primo dominio web 40 anni fa, prima che nascesse Internet

Quarant'anni fa, a marzo 1985, fu registrato il primo dominio web: era Symbolics.com fu depositato da una società di computer americana che ha scritto un capitolo fondamentale nella storia di Internet ancora prima che nascesse il World Wide Web nel 1991. Solo oltre un decennio dopo i domini sarebbero diventati uno standard per aziende e privati.

La Symbolics Computer Corporation di Cambridge, nel Massachusetts, depositò il suo dominio il 15 marzo di 40 anni fa, è passato di mano nel 2009, è stato acquisito da Aron Meystedt, fondatore di Napkin.com. Ora la storia del dominio ha un suo sito dedicato. Una curiosità: Symbolics è nota anche per un software che, tra le altre cose, è stato utilizzato per creare alcune scene di Star Trek III: Alla ricerca di Spock.

Successivamente, solo cinque domini furono registrati in tutto il 1985. Apple registrò il suo a febbraio 1987, Microsoft attese fino al 1991. In Italia il primo dominio '.it' fu quello del Cnr, divenne attivo l'1 gennaio 1988.

La rete prima di internet si chiamava Arpanet ed era un progetto voluto da un'agenzia del dipartimento della Difesa statunitense nel 1969. Ma per far decollare il World Wide Web, una rete che permettesse di collegare fra loro più testi e parole in tanti computer in rete nel mondo, serviranno ancora un paio di decenni e l'intervento di Tim Berners-Lee. Nel 1989 il "papa' del web" presentò un saggio al Cern di Ginevra che rappresentava la base teorica, nel 1991 fu online il primo sito web.

A dicembre 2024, secondo le rilevazioni del sito openprovider, nel mondo ci sono quasi 1.600 diversi domini ed estensioni di Internet (cioè le lettere che seguono la parte finale dell'indirizzo). Tra quelle più comuni c'è '.com' con 156.7 milioni di nomi di dominio.

