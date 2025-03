TikTok potenzia le misure per adolescenti e familiari

Nuove funzioni personalizzabili per la gestione del tempo speso sull'app, visibilità sui contatti degli adolescenti e uno strumento per favorire la disconnessione serale. Sono le novità annunciate da TikTok, un potenziamento del Collegamento Famigliare, "lo strumento che da cinque anni supporta genitori e tutori nel creare un ambiente sicuro e positivo".

"Sviluppate in collaborazione con le famiglie e seguendo le indicazioni di esperti - afferma TikTok in una nota - le nuove funzionalità offrono ai genitori un maggiore controllo e personalizzazione per supportare figli e figlie nello sviluppo di abitudini digitali equilibrate".

Tra le novità messe in campo, la pausa dallo schermo che consente a genitori e tutori di impostare restrizioni personalizzate per bloccare l'accesso a TikTok agli adolescenti in fasce orarie specifiche. Visibilità sulla rete sociale: i genitori e tutori potranno vedere chi i ragazzi seguono su TikTok, chi li segue e quali account hanno bloccato. Più informazione sui contenuti: a partire dai prossimi mesi sarà possibile quando un adolescente segnala un video ritenuto inappropriato avvisare contemporaneamente un genitore, un tutore o un altro adulto di fiducia anche al di fuori del Collegamento Famigliare. Infine, c'è la funzione 'il tempo di riposare': se un adolescente (tra i 13 e i 15 anni) è su TikTok dopo le 22 il suo feed Per Te sarà interrotto dalla nuova funzione che consiste in un promemoria a schermo intero con musica rilassante pensato per favorire il relax e prendere consapevolezza dell'ora. "L'integrazione di un elemento meditativo è prevista nel corso delle prossime settimane", conclude TikTok.



