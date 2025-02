Meta, avvia negli Usa il programma che sostituisce il fact-checking

Dopo l'addio al fact checking, visto come un allineamento al governo Trump, Meta annuncia l'avvio del programma Community Notes per Facebook, Instagram e Threads negli Stati Uniti. Come accade su X, gli utenti potranno segnalare i post potenzialmente fuorvianti, con note e chiarificazioni sui punti secondo loro errati. Il sistema entrerà in piena funzione nei prossimi mesi negli Usa, mentre non è ancora chiaro se e quando verrà introdotto in altri Paesi, come nell'Unione europea.

"Le Note della comunità saranno scritte e valutate dai collaboratori, non da Meta. Ci sarà un limite di 500 caratteri e ogni nota dovrà includere un link" scrive l'azienda in un post sul blog ufficiale. Le iscrizioni alle note della comunità sono aperte per gli utenti dei social attivi da almeno sei mesi. Meta selezionerà i partecipanti, che verranno informati con una notifica sui social.

Per garantire l'imparzialità delle segnalazioni, solo quando una nota riceve un certo numero di consensi da parte del resto della comunità, sarà resa pubblica a tutti. "Le note non verranno aggiunte al contenuto quando non c'è accordo o quando le persone affermano che non sia utile" precisa Meta. Nelle ultime ore, il proprietario di X, Elon Musk, ha diffuso un post con cui afferma di voler cambiare il sistema di 'community notes' esistente. "Stiamo lavorando per correggerlo" sostiene "sfortunatamente è un crescendo di manipolazione da parte di governi e media".





