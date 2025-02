Instagram testa il pulsante 'non mi piace' nei commenti, nei post e nei reels

Instagram sta testando un nuovo pulsante Non mi piace, sia nei commenti dei post sia nei Reels, cioè i video brevi. La conferma è arrivata dal capo della piattaforma Adam Mosseri, dopo che alcuni utenti avevano notato il nuovo comando in fase di test.

"Alcuni di voi - ha scritto Mosseri in un post su Threads - potrebbero aver visto che stiamo testando un nuovo pulsante nei commenti di Instagram: questo offre alle persone un modo privato per segnalare che non gradiscono quel particolare commento.

Voglio essere chiaro: questo è un test, nessuno saprà se clicchi il pulsante". "La nostra speranza è che questo possa aiutare a rendere i commenti più amichevoli su Instagram", ha aggiunto.

Successivamente un portavoce di Meta ha riferito al sito specializzato TechCrunch che lo scopo principale del tasto 'Non mi piace' è migliorare la qualità della sezione commenti, facendo così eco a Mosseri.

Questo al momento è solo un test, viene specificato, il pulsante è disponibile solo per un "gruppo molto piccolo di persone". I commenti con più 'Non mi piace' nelle intenzioni della piattaforma verrebbero spostati in basso. La funzione 'downvote' esiste già sul blog Reddit e su YouTube.

Instagram negli ultimi mesi ha apportato dei cambiamenti, anche per drenare utenti da TikTok che negli Stati Uniti è in bilico. La piattaforma ha annunciato che sta lavorando su un'app di editing video simile all'app gemella di TikTok, CapCut. E ha ampliato la durata dei Reels a tre minuti, anche questo sulla scia dell'app cinese.



