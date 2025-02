La società di TikTok lancia l'IA che dà vita alle foto

La società madre di Tik Tok, ByteDance, ha svelato OmniHuman, un modello di intelligenza artificiale in grado di trasformare foto statiche in video fluidi. La differenza con altri software attualmente in circolazione è, secondo la compagnia, la possibilità di animare l'intero contenuto di una foto e non solo i volti delle persone rappresentate nell'immagine. Ua modus operandi simile a quanto mostrato finora dall'IA Sora di OpenAI, che resta un progetto sperimentale, dedicato ai professionisti e ancora chiuso.

Non è chiaro se ByteDance renderà disponibile OmniHuman ma, visto il pubblico di riferimento, è possibile che al lancio possa diventare un'opzione a pagamento della piattaforma social di Tik Tok. "OmniHuman migliora significativamente la riproduzione dei gesti - si legge sul sito di riferimento del progetto - una vera e propria sfida per i metodi esistenti, e produce risultati altamente realistici". Il modello è stato addestrato su oltre 18.700 ore di video di fonti differenti.

"Parliamo di cartoni animati, oggetti artificiali, animali e pose impegnative - continuano gli sviluppatori - per garantire che le caratteristiche del movimento corrispondano a quelle uniche di ogni stile". Se risultati realistici pongono in essere il rischio della diffusione di contenuti bufala, i cosiddetti deepfake, ByteDance ha anticipato le finalità d'uso di OmniHuman, dagli avatar che forniscono assistenza per aziende e marchi ai videogame, dove sarebbe più facile creare personaggi con animazioni verosimili e risultati migliori. Ma anche l'educazione. In uno degli esempi forniti da ByteDance si vede infatti una foto di Albert Einstein prendere vita davanti ad una lavagna nel corso di una lezione di fisica.

