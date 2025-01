Nyt, Instagram e Fb hanno bloccato post fornitori pillole aborto

NEW YORK - Instagram e Facebook hanno recentemente nascosto, bloccato o rimosso i post di due fornitori di pillole abortive. Instagram ha anche sospeso diversi account e nascosto i fornitori dalle ricerche e dai suggerimenti agli utenti del social. Le azioni sono aumentate nelle ultime due settimane e sono state particolarmente evidenti negli ultimi due giorni, secondo quanto riporta il New York Times. Meta, che possiede Facebook e Instagram, ha confermato alcune sospensioni e l'offuscamento dei post.

L'azienda di Mark Zuckerberg ha poi ripristinato diversi account e post dopo che il Nyt ha chiesto informazioni sulle sue azioni. Aid Access, uno dei maggiori fornitori di pillole abortive negli Stati Uniti, ha affermato che alcuni post sono stati rimossi dal suo account Facebook e nascosti su Instagram da novembre, e altri negli ultimi giorni. Inoltre, dice che e' stato bloccato l'accesso all'account Facebook da novembre e quello Instagram è stato sospeso la scorsa settimana, sebbene sia stato successivamente ripristinato.

Anche gli account Instagram di altri fornitori di pillole abortive, tra cui Women Help Women e Just the Pill, sono stati sospesi negli ultimi giorni, riporta il quotidiano. Meta, nell'occhio del ciclone da quando Zuckerberg ha annunciato cambiamenti radicali alle politiche sulla liberta' di espressione all'inizio del mese, ha affermato che le azioni sugli account incentrati sull'aborto non sono correlate al cambiamento di tali politiche. Ma la tempistica degli incidenti, spiega il Nyt, ha sollevato diversi dubbi. Un portavoce della societa' ha attribuito alcuni dei recenti incidenti alle regole che proibiscono la vendita di farmaci sulle sue piattaforme senza la dovuta certificazione, parlando per alcuni episodi di "applicazione eccessiva".

