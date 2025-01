Status WhatsApp diventano storie su Facebook e Instagram

Novità in arrivo per gli utenti WhatsApp: Meta ha annunciato che "nei prossimi mesi" l'app di messaggistica verrà integrata nel Centro Account. Una mossa che permetterà agli iscritti di realizzare quello che il colosso americano aveva in mente da tempo: un account unico per gestire tutti i vari profili sui vari social del gruppo.

Ad agosto dello scorso anno, Meta aveva introdotto il "cross posting" su Instagram, Facebook e Threads, ossia la possibilità di scrivere un solo post su una delle tre piattaforme e vederlo pubblicato anche sulle altre. Nel merito di WhatsApp, la modifica consentirà di trasformare gli "stati" dell'app di messaggistica in storie su Facebook e Instagram. Come spiega un articolo sul blog ufficiale del servizio, l'integrazione non sarà attivata di default ma richiederà il consenso esplicito dell'utente. Un modo per dare maggiore trasparenza all'opzione e ridurre il rischio di una condivisione inconsapevole dei contenuti tra le varie applicazioni. "La privacy è fondamentale per WhatsApp. I messaggi e le chiamate personali sono sempre protetti dalla crittografia end-to-end, il che significa che nessun altro, nemmeno WhatsApp o Meta, può leggerli o ascoltarli. Aggiungere WhatsApp ad Accounts Center non cambia questo aspetto" spiega la nota.

L'avvento del servizio di chat nel pannello di gestione unico di Meta apre anche all'opportunità di condividere tra i social gli avatar, gli adesivi Meta AI e le creazioni Imagine Me. Questi ultimi due sono una prerogativa del chatbot di intelligenza artificiale Meta AI, ancora indisponibile in Unione Europea, per via delle valutazioni sugli aspetti di privacy e condivisione dei dati richieste dai regolatori del blocco.





