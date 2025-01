Bluesky sfida TikTok e Instagram, lavora ad app per video brevi

Continua il momento di ascesa dei social network decentralizzati, ossia non controllati da singole società ma basati su server gestiti dagli utenti. Bluesky e Mastodon sono le due alternative principali a X e Threads. E proprio Bluesky vedrà presto l'arrivo di Flashes, una nuova applicazione collegata al social principale ma dedicata solo alla condivisione dei video. Tutto molto simile a Periscope su cui aveva puntato il già Twitter nel 2015 prima di una chiusura nel 2020. Ma che segue la scia di socil che hanno fatto la fortuna con i video come TikTok e Instagram

Secondo TechCrunch, gli utenti potranno postare fino a quattro foto e video di un minuto con la possibilita' di ricevere commenti. Il lancio - ha detto lo sviluppatore Sebastian Vogelsang - è previsto a settimane dopo un periodo di prova in beta su iOS.

Lo sviluppatore di Flashes chiama questi filmati "flash", con l'idea che siano appunto brevi, della durata massima di un minuto. È possibile scegliere una serie di foto o di piccoli clip che l'app metterà assieme per creare un singolo filmato, da postare sulla rete. Essendo connessa a Bluesky, ogni utente che pubblica un contenuto su Flashes lo vedrà caricato in automatico anche su social generale, da cui si potranno avviare i video ma non crearli nella modalità flash, auto-generati. Al momento, non sembra che a bordo dell'app ci siano algoritmi di intelligenza artificiale ma non è escluso che, in futuro, non possano arrivare modelli di IA per realizzare foto e video più creativi, per ampliare il pubblico di interesse. Tuttavia, al sito Techcrunch i fautori spiegano che Flashes non è concepito come un clone di piattaforme già famose, come Instagram, tanto che non offrirà tutte le funzionalità presenti sulla concorrenza, come i messaggi diretti. "Possiamo pensarla come un'aggiunta a Bluesky" dicono.

Il vantaggio del social decentralizzato è che, visto il codice aperto, chiunque può sviluppare applicazioni che con esso si integrano per rendere disponibili funzioni in origine assenti. Nel recente passato, Skeets per Bluesky ha portato una versione adattata del social su iPad con opzioni a favore di non vedenti e ipovedenti.

