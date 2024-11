Instagram, nuova funzione per azzerare i contenuti suggeriti

Instagram sta testando un nuovo modo per permettere agli utenti, anche agli adolescenti, di resettare i suggerimenti sui contenuti che vedono in Esplora, Reels e nel feed di notizie. La piattaforma ha messo a punto una funzionalià, che sarà presto disponibile a livello globale, che "con pochi passaggi renderà possibile azzerare i contenuti consigliati in Esplora, Reels e Feed e ricominciare da capo".

"I suggerimenti - aggiunge la società - inizieranno a personalizzarsi di nuovo nel tempo, mostrando nuovi contenuti in base ai post e agli account con cui interagisci. Quando effettui il reset, avrai anche la possibilità di rivedere gli account che segui e smettere di seguire quelli che condividono contenuti che non desideri più vedere". La funzione si aggiunge a misure già messe a disposizione degli utenti, come la possibilità di segnalare i contenuti graditi o sgraditi in Esplora toccando i tre puntini nell'angolo del post.

Riguardo gli adolescenti, Instagram annuncia di aver pubblicato una nuova pagina nel suo Centro per la Trasparenza per aiutare loro e i genitori a comprendere meglio l'approccio ai contenuti. "La nuova pagina - afferma - spiega i diversi livelli di protezione e fornisce esempi dei tipi di contenuti che rimuoviamo, nascondiamo agli adolescenti o evitiamo di consigliare".



