YouTube, nuove misure di sicurezza per gli adolescenti

YouTube implementa nuove misure di sicurezza per gli adolescenti, nel mondo e anche in Italia. Sta limitando sulla piattaforma "i consigli ripetuti di video relativi a contenuti che mettono a confronto caratteristiche fisiche o che mostrano aggressività sociale sotto forma di scontri e intimidazioni senza contatto". Sta lanciando, anche nel nostro paese, dei riquadri per il supporto in caso di crisi e per avere sostegno per suicidio e autolesionismo. Infine, c'è una nuova esperienza di supervisione su YouTube, che offrirà a genitori e adolescenti la possibilità di collegare i propri account e ricevere insight e notifiche condivise. E' pensata per tenere informati i genitori sull'attività del canale YouTube dei loro figli adolescenti e per aiutarli a fornire sostegno e consigli sulla creazione responsabile dei contenuti Le nuove misure sono sviluppate con un team di esperti indipendenti della Youth and Families Advisory Committee di YouTube, specializzata in sviluppo infantile, apprendimento digitale e media per bambini.

"Supportiamo fortemente le famiglie, i ricercatori, i politici, le aziende e gli esperti che collaborano per definire una serie di standard coerenti per i giovani online - afferma la piattaforma in un post ufficiale - Per questo motivo, stiamo collaborando con l'Organizzazione Mondiale della Sanità per sviluppare risorse pubbliche a livello di settore relative agli adolescenti e al benessere online. Siamo orgogliosi di sviluppare il nostro importante lavoro sulle esperienze giovanili, sul benessere digitale e sulla salute mentale, con altre novità in arrivo in futuro".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA