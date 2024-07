Meta AI adesso parla italiano ma non è ancora disponibile in Ue

Meta AI, il chatbot di Meta presente sulle principali piattaforme del gruppo, adesso comprende e parla anche in italiano. Lo ha annunciato la stessa azienda con un post sul blog ufficiale. Nonostante la novità, l'assistente non può ancora essere utilizzato nel nostro Paese così come nel resto dell'Unione Europea, Meta, infatti non lancerà per il momento i suoi modelli di Intelligenza artificiale in Europa dopo che l'autorità irlandese di regolamentazione della privacy ha chiesto di ritardare il suo piano per usare i dati degli utenti di Facebook e Instagram.

"Stiamo ampliando l'accesso a Meta AI , l'assistente nelle nostre app e dispositivi, e introducendo nuove funzionalità per aiutarti con risposte, idee e ispirazione. Meta AI è ora disponibile in 22 Paesi, con le ultime novità di oggi in Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Camerun. Puoi anche interagire con Meta AI su WhatsApp, Instagram, Messenger e Facebook in nuove lingue: francese, tedesco, hindi, hindi-romanizzato, italiano, portoghese e spagnolo, con altre in arrivo" scrive la compagnia. Nei mercati dove è disponibile, il chatbot può essere impostato in una delle diverse lingue supportate.

Insieme all'annuncio, Meta ha rivelato anche alcune nuove funzioni legate al chatbot. Tra queste, la possibilità di chattare con Meta AI per farle creare un'immagine e poi sostituire solo alcuni elementi di quanto proposto. "Potresti generare un gatto che fa snorkeling e poi trasformarlo in un cane di razza corgi" spiega Meta. Ad oggi, l'IA è presente su Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp. Al di fuori di queste, in alcuni Paesi l'assistente è anche sugli occhiali intelligenti Ray-Ban Meta e inizierà a essere distribuito ad agosto sui visori di realtà virtuale Meta Quest negli Stati Uniti e in Canada.

