La popolazione dei social media ha superato i 5 miliardi

Il numero di utenti attivi sui social media è salito a oltre 5 miliardi, pari a circa il 60% della popolazione mondiale che, secondo stime ufficiali dell'Onu, ha superato gli 8 miliardi di persone. A fare i conti uno studio della società di monitoraggio Meltwater e dell'agenzia We are Social, nei giorni in cui compie 20 anni Facebook, la piattaforma che ha dato il via all'era dei social media.

Secondo lo studio - che arriva anche in concomitanza con il Safer Internet Day, la giornata che ricorre il 6 febbraio e promuove un uso sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie - rispetto allo scorso anno il numero degli utenti dei social è aumentato del 5,6%, superando l'aumento dello 0,9% della popolazione mondiale.

Il social network più popoloso è Facebook di Meta con 2,19 miliardi di utenti. Instagram, sempre di Meta, il secondo con 1,65 miliardi, seguito a un soffio da TikTok con 1,56 miliardi. L'utente medio dei social media passa due ore e 23 minuti al giorno sulla piattaforma preferita, usa ogni mese 6,7 piattaforme.

Il rapporto avverte però che è difficile ottenere numeri precisi a causa degli account automatizzati, i famosi bot, o delle persone che utilizzano identità diverse. La voce più cercata su Wikipedia secondo l'analisi è stata ChatGpt, il software di Intelligenza artificiale generativa sviluppato da OpenAI, a sottolineare l'esplosione dell'interesse per questa tecnologia.

