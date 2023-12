Da Instagram più personalizzazione nelle 'Storie'

Instagram ha introdotto una funzionalità chiamata "Add Yours", che consente di creare i propri modelli personalizzati per le Storie. Chiunque, grazie all'aggiornamento rilasciato nel fine settimana e disponibile gradualmente per tutti i mercati, potrà realizzare modelli da utilizzare nelle Storie, completi di icone, testi e immagini, anche da condividere con gli altri.

"Le persone saranno in grado di sviluppare e condividere i propri modelli Add Yours personalizzati e compatibili con i meme, aggiungendo Gif (grafiche animate ndr.), testo e immagini della galleria a un modello" spiega l'azienda. Per creare un nuovo template, basterà aggiungere ciò che si vuole ad un modello vuoto e poi salvare il risultato finale tra i preferiti. A quel punto, si potranno aggiungere gli elementi (testo, immagini e Gif) da includere e scegliere se rendere la grafica disponibile agli altri. In tal caso, chiunque altro potrà utilizzarlo e aggiungere il proprio tocco. I modelli resi condivisibili dagli amici appariranno come selezionabili nelle Storie pubblicate dai contatti, da aggiungere alla propria lista.

"Le opzioni di creazione sono davvero tante" continua Instagram, che ha lanciato i modelli per Reels l'anno scorso. "Puoi decidere di creare un quiz o mostrare ai follower il tuo spazio di lavoro e incoraggiare le persone a condividere le foto più ridicole che hanno dei loro animali domestici. Ravvivare tali richieste con immagini e Gif potrebbe aiutarli a distinguersi e a far sì che il tuo modello venga visto e utilizzato da migliaia di altri utenti".

