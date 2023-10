X tenta rilancio e si allea con Paris Hilton

X si allea con Paris Hilton. L'ex Twitter ha siglato un accordo di due anni con la socialite americana, alla quale spetterà la creazione di quattro programmi video originali all'anno per la piattaforma e per la sua divisione nascente per il live shopping. La partnership è un test l'amministratore delegato di X Linda Yaccarino, nominata in giugno per rilanciare i ricavi della social dopo la fuga degli inserzionisti sulla scia dei timori per le politiche di Elon Musk sulla moderazione dei contenuti. L'accordo con Paris Hilton rientra nella strategia di Yaccarino per attirare più pubblico, vendere più spazi pubblicitari e facilitare intese di sponsorship.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA