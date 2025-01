Media, negli Usa gli iPhone supporteranno il sistema Starlink

Apple avrebbe avviato una collaborazione con l'azienda SpaceX di Elon Musk e l'operatore statunitense T-Mobile per portare la connettività satellitare di Starlink sui suoi iPhone. La notizia arriva da Bloomberg che ha individuato nel codice di iOs 18.3, l'ultimo aggiornamento del sistema operativo di Apple per smartphone, il supporto alla rete Starlink per gli Usa. Fino ad ora, Apple si era affidata alla rete Globalstar per il suo servizio di messaggistica di emergenza via satellite, attivo anche in Italia.

Con l'integrazione di Starlink, gli utenti potranno inviare messaggi di testo, contattare numerazioni di soccorso e condividere la propria posizione con la promessa di una maggiore velocità e affidabilità. A differenza di Globalstar, che richiede di puntare l'iPhone verso il cielo per individuare il satellite più vicino, la compatibilità con Starlink permetterà di collegarsi automaticamente ai satelliti, senza bisogno di orientare il dispositivo. Questa caratteristica rende la comunicazione più semplice e immediata, anche quando lo smartphone è in tasca.

Il mese scorso, T-Mobile aveva pubblicato sul proprio sito la notizia della collaborazione con Starlink per la comunicazione via satellite, parlando solo di "dispositivi compatibili" e non specificamente di iPhone. Nel corso delle ultime ore, l'operatore ha aggiunto la dicitura "assicurati che il tuo dispositivo abbia iOs 18.3 o una versione successiva", aprendo all'avvio del programma seppur in via sperimentale e limitata.





