TikTok sfida Amazon, lo shop per le pmi arriva in Italia

Dai video brevi, alle vetrine digitali personalizzate, fino alle dirette streaming in cui rispondere in tempo reale alle domande dei potenziali clienti: TikTok sfida le piattaforme di e-commerce come Amazon o eBay e porta ufficialmente il suo Shop in Italia, Francia e Germania dal 31 marzo. Gli utenti potranno acquistare i prodotti che appaiono nei video del feed 'Per Te' o durante le dirette, direttamente dalla piattaforma social. A loro volta i venditori, dai grandi marchi alle pmi o creator locali, promuoveranno i propri prodotti con video interattivi e dirette live.



Quest'ultima in particolare rappresenta una modalità più rapida e interattiva di connessione con gli utenti, che può ricordare in parte il mondo delle televendite, versione 5.0.

Saranno 22,8 milioni gli utenti in Italia che potranno acquistare gli articoli mostrati da creator in tempo reale o attraverso contenuti registrati. "L'esperienza è simile a quella dell'acquisto in un negozio fisico: il venditore può rispondere alle domande degli utenti in diretta, mostrare il prodotto da differenti punti di vista, dare consigli molto personalizzati", spiega Jan Wilk, head of operations di TikTok Shop Uk.

L'algoritmo di TikTok, come per i video non sponsorizzati, mostra agli utenti i contenuti e quindi i prodotti più vicini alle proprie preferenze. TikTok Shop assicura "rigorosi controlli su prodotti e venditori", in linea con le regole della piattaforma, ma le associazioni dei consumatori restano perplesse, con il Codacons che indica tra le "criticità" del servizio "l'essenza stessa di TikTok, che può generare forme di shopping compulsivo". TikTok Shop è già socia del consorzio Netcomm, l'associazione di riferimento per il commercio digitale in Italia.

L'integrazione su TikTok Shop "rafforza la presenza digitale di Goovi, amplificherà l'engagement con la nostra community e ci permetterà di raggiungere nuovi segmenti di pubblico, fortemente inclini al social commerce", spiega all'ANSA Giorgia Lixi, digital and e-commerce manager di Goovi. "Riteniamo che TikTok Shop possa contribuire in modo significativo alla crescita del nostro segmento di vendite online", aggiunge. "Ci aspettiamo un impatto positivo, sia tra chi mi segue già, sia tra chi scoprirà per la prima volta il mio brand e i miei prodotti", afferma la tiktoker New Martina. "Le mie Live raggiungono in media 100.000 visualizzazioni, con un conseguente aumento del traffico sul sito e degli ordini", sottolinea

Riproduzione riservata © Copyright ANSA