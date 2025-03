TikTok Shop arriva in Italia, sfida ad Amazon

TikTok sfida le piattaforme di e-commerce come Amazon e porta ufficialmente il suo Shop in Italia, Francia e Germania. Dopo il lancio in Irlanda e Spagna, la piattaforma di condivisione video porta il servizio nei tre Paesi dal 31 marzo.

Saranno 22,8 milioni gli utenti in Italia che potranno acquistare direttamente sulla piattaforma prodotti proposti da brand, pmi e creator locali, con video interattivi e dirette live. Il servizio consente di acquistare ciò che si vede nei video del feed 'Per Te' o durante le dirette, senza uscire dall'app. TikTok Shop è già socia del consorzio Netcomm, l'associazione per il commercio digitale.

Il sistema consente l'acquisto di articoli mostrati da creator in tempo reale o attraverso contenuti registrati. Le interazioni nei commenti o durante le dirette permettono agli utenti di porre domande e ricevere informazioni sui prodotti.

"L'esperienza è simile a quella dell'acquisto in un negozio fisico: il venditore può rispondere alle domande degli utenti in diretta, mostrare il prodotto da differenti punti di vista, dare consigli molto personalizzati. I suggerimenti di acquisto non sono basati sui marchi che segui, ma su quello che veramente ti piace", ha commentato Jan Wilk, head of operations di TikTok Shop Uk. Portando l'esempio del Regno Unito, Wilk ha spiegato come TikTok Shop sia la piattaforma di vendita che ha registrato una maggiore crescita nel 2024, con più di 200.000 venditori attivi sulla piattaforma, in aumento del 121% su base annua. I ricavi derivanti dal servizio sono aumentati del 180%.



