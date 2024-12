Angelina Mango, Trump e Israele tra i più cercati su Google in Italia nel 2024

Angelina Mango, Donald Trump e Israele. Ma anche l'addio a Sandra Milo, Totò Schillaci e Alain Delon, la ginnastica artistica, i giochi paralimpici e il significato delle parole dissing, intersessuale e stop al genocidio. Sono questi alcuni termini o persone che nel corso del 2024, in Italia, hanno fatto registrare il maggiore incremento di ricerche, contenuti nella consueta analisi 'Un anno di ricerche di Google'.

Tra i personaggi, tanti del mondo dello spettacolo. Al primo posto c'è Angelina Mango vincitrice di Sanremo 2024 (prima anche tra i cantanti), a seguire la principessa del Galles Kate Middleton che ha emozionato dopo la diagnosi di cancro e il ritorno alla vita pubblica; poi Jasmine Paolini prima tennista italiana a raggiungere la finale di Wimbledon. Nella classifica compaiono anche Donald Trump che ha vinto le elezioni americane e la pugile algerina intersessuale Imane Khelif.

Un anno di ricerche di Google evidenzia anche l'interesse degli internauti italiani per i personaggi celebri che ci hanno lasciato (tra questi Sandra Milo, Totò Schillaci, Gigi Riva, Alain Delon, Luca Giurato, Franco di Mare, Liam Payne). E per alcuni temi di attualità. Perché l'Iran attacca Israele, le proteste degli agricoltori o Israele che attacca il Libano sono i più chiesti al motore di ricerca. Mentre tra i 'cosa significa…?' al primo posto c'è All eyes on Rafah, lo slogan filo palestinese popolare sui social; intersessuale; Stop al genocidio e dissing, lo scambio di battute nel rap alla ribalta dopo quello tra Fedez e Tony Effe. In ambito emergenza climatica, il maggiore incremento di ricerche si è registrato su allerta temporale o caldo eccessivo.

Tra i film più cercati del 2024 c'è Inside Out 2, Baby Reindeer per le serie tv. Tra le curiosità, gli utenti hanno chiesto come vestirsi nelle grotte di Frasassi e cosa fare a Durazzo, mentre la ricetta più cercata è il Crumbl cookies e tra i 'come fare' la maionese fatta in casa.

A livello mondiale le elezioni americane, il riscaldamento del clima, Trump, la Coppa America, monkeypox (il vaiolo delle scimmie) e Liam Payne, ex membro della band One Direction morto a ottobre, sono invece alcuni termini o personaggi che hanno fatto registrare nel 2024 il maggiore incremento di clic.



