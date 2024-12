Spotify, cresce in Italia il consumo di podcast +40%

Cresce in Italia il consumo di podcast su Spotify: gli ascoltatori aumentano del 40% rispetto al 2023. Quasi un terzo li ascolta sulla piattaforma, anche questo un dato in crescita del 40% rispetto all'anno passato.

Sono i dati ufficiali della piattaforma che spiega come notizie, politica, true crime e talk show & interviste sono le categorie preferite, mentre business e tecnologia, true crime e sport sono quelle che registrano una crescita più rapida Tra i formati più in crescita c'è il videopodcast: in questo anno è aumentata dell'80% la percentuale di utenti che ne hanno fruito rispetto al 2023.

Una tendenza, questa, che si osserva anche a livello internazionale con un aumento di quasi il 50% del consumo di contenuti video. La Generazione Z guida saldamente la crescita, facendo registrare un aumento di oltre il 130% del consumo di contenuti video nell'ultimo anno. "In questo contesto, particolarmente favorevole per i creator, Spotify intende investire con ancora più convinzione su di loro e sulle loro capacità", commenta Eduardo Alonso, Head of Podcast for Southern and Eastern Europe, Spotify.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA