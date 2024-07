Musk accusa Google di interferire nel voto a svantaggio di Trump

Elon Musk accusa Google di "interferenza elettorale" boicottando le ricerche su Donald Trump sul motore di ricerca. Su X, il magnate ha pubblicato uno screenshot di quella che sembra essere una ricerca su Google dove scrivendo le parole 'President Donald' il completamento automatico suggerirebbe come primi risultati 'President Donald Duck' (Presidente Paperino) e 'President Donald Regan'.

All'immagine Musk ha accompagnato un messaggio: "Wow, Google ha vietato la ricerca del presidente Donald Trump! Interferenza elettorale?", scrive il miliardario, aggiungendo in un altro messaggio che "si metteranno nei guai se interferiranno con le elezioni".

"Non è stata intrapresa alcuna azione manuale su queste previsioni - risponde un portavoce di Google - Stiamo lavorando a miglioramenti per garantire che i nostri sistemi siano più aggiornati. Naturalmente, il completamento automatico è solo uno strumento per aiutare le persone a risparmiare tempo e possono ancora cercare qualsiasi cosa vogliano".

