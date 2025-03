Google cambia anche in Italia, arriva la ricerca con l'IA

Arriva anche in Italia AI Overview, la funzione di ricerca di Google potenziata dall'intelligenza artificiale generativa che consente agli utenti di trovare le informazioni che cercano, ma anche di fare domande più elaborate e scoprire siti più pertinenti alle richieste. La funzione si estende in Europa e, oltre all'Italia, arriva in Austria, Germania, Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Belgio (in questo paese solo in inglese in questa prima fase).

La ricerca di Google con l'intelligenza generativa era stata annunciata nel maggio 2024 alla Conferenza degli sviluppatori della società di Mountain View e poi sperimentata negli Stati Uniti.

"Dopo aver condotto numerosi test approfonditi e ricevuto riscontri positivi, gli utenti di questi paesi che hanno compiuto la maggiore età e che hanno effettuato l'accesso alla Ricerca Google vedranno ora risposte generate dall'intelligenza artificiale accompagnate da link ben visibili per approfondire l'argomento con un semplice clic - afferma in un post Hema Budaraju, Senior Director, Search Quality & AI Overviews - Siamo entusiasti che un numero maggiore di persone in tutto il mondo possa usufruire di AI Overview".



