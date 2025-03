L'IA di Google ora trasforma documenti in podcast audio

Google lancia due nuove funzionalità per Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale generativa accessibile su web e app, sono Audio Overview e Canvas.

La prima, Audio Overview, dà la possibilità di trasformare documenti, diapositive e report di ricerca in discussioni audio in stile podcast. In pratica permette a Gemini di creare una discussione audio tra due persone che si immergono in una conversazione basata sui file caricati. Riassume il materiale e collega argomenti. "Audio Overview migliora l'apprendimento in modo piacevole e produttivo - afferma Dave Citron, Senior Director, Product Management di Gemini Apps - Appunti di classe, relazioni di ricerca, lunghe discussioni di posta elettronica o report generati da Deep Research, con Audio Overview, si può riassumere tutto e realizzare in pochi istanti un podcast audio". La novità è in via di rilascio agli abbonati Gemini e Gemini Advanced in tutto il mondo in inglese, con altre lingue in arrivo.

L'altra nuova funzione che va ad arricchire Gemini, è Canvas, uno spazio interattivo dove poter finalizzare documenti e progetti di codice informatico, seguendo in tempo reale il modo in cui le modifiche prendono vita. La possibilità di generare e visualizzare in anteprima il codice e altri prototipi di applicazioni web all'interno di Canvas permette di vedere una rappresentazione visiva del design. "Canvas genera bozze di alta qualità, quindi perfeziona il lavoro utilizzando i suggerimenti di Gemini sulle modifiche - specifica Citron - Che tu stia scrivendo un discorso, abbia bisogno di aiuto per rivedere un saggio, un post di blog o un report, Canvas può massimizzare la tua produzione creativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA