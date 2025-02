Google lavora al cambio automatico delle password con l'IA

Google sta sperimentando una nuova funzionalità in Chrome Canary, la versione sperimentale del suo browser web, che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare la gestione delle password compromesse. La novità, denominata "cambio automatico della password", è già presente nella sezione "Innovazioni AI" delle impostazioni del browser sperimentale.

Il primo a scoprire l'opzione è stato un utente X, Leopeva64, che ha pubblicato alcune schermate di "Automate password Change". Quando Chrome rileva che una password salvata è stata compromessa in una violazione di dati, offrirà la possibilità di cambiarla automaticamente. L'intelligenza artificiale genererà una nuova password sicura e la memorizzerà nel Google Password Manager, il servizio di gestione delle credenziali integrato nel programma di navigazione web.

La funzione è un'evoluzione del sistema di allerta per password compromesse già supportato da Chrome. Ma se finora il browser si limitava a notificare l'utente del rischio, l'IA diventa un modo per automatizzare l'intero processo di sostituzione delle chiavi, velocizzando il flusso e senza chiedere alle persone di cliccare su siti terzi, accedere e poi cambiare la password rubata dai criminali nelle loro campagne di violazione.

L'introduzione del cambio automatico delle password si inserisce in un più ampio trend di integrazione dell'IA in Chrome. Recentemente, Google ha implementato altre funzioni basate sull'apprendimento automatico, come il raggruppamento delle schede e la ricerca intelligente nella cronologia, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei navigatori. Al momento, la funzione di cambio automatico della password è disponibile solo in Chrome Canary, attivando la voce "Improved Password Change Service" e "Mark all Credentials as Leaked" nelle impostazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA