Google Maps compie 20 anni, ha 2 miliardi di utenti al mese

Google Maps compie 20 anni, ha cambiato il modo in cui le persone si spostano ed esplorano, ora è usato da due miliardi di utenti al mese. Il servizio fu annunciato l'8 febbraio 2005 e rimase in versione di prova per sei mesi prima della versione stabile.

Maps è accessibile sia da sito sia da app, negli anni ha aggiunto una serie di funzioni come Street View che fornisce anche panoramiche a 360 gradi ed è reso possibile grazie alle speciali telecamere (trekker) piazzate su auto, escursionisti e tanti altri mezzi per raggiungere e mappare i luoghi più remoti o impervi. L'app è usata per la ricerca di ristoranti, o altri luoghi di interesse come parchi e musei; può dare informazioni in tempo reale sul traffico, controllare la qualità dell'aria, monitorare le aree interessate da incendi. E ci sono informazioni sull'accessibilità di oltre 40 milioni di luoghi del mondo per chi usa la sedia a rotelle.

Secondo Google, nel 2024 Maps ha fornito 1 trilione di chilometri di indicazioni, "una distanza pari a oltre mille orbite terrestri attorno al Sole". Inoltre, sono 250 milioni le attività commerciali e i luoghi presenti, ci vorrebbero "più di 28.500 anni per vederli tutti"; 500 milioni gli utenti che ogni anno contribuiscono al servizio con informazioni come recensioni, foto, valutazioni e segnalazioni sul traffico.

Infine, sono 100 milioni gli aggiornamenti apportati ogni giorno. In occasione dell'anniversario, Mountain View ha reso noti i musei e i parchi più recensiti d'Italia, al primo posto due luoghi di Roma: rispettivamente, il Foro Romano e Villa Borghese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA