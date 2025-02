Apple contro l'Ue, 'obbligati ad avere un'app porno nel nostro store' 

Apple critica il Digital Markets Act dell'Unione europea dopo che la prima app porno e' diventata disponibile per l'iPhone in Europa. Il gruppo di Cupertino dice che tali app erano vietate in passato ma le norme Ue lo hanno obbligato ad aprire il suo App Store a parti terze incluso AltStore PAL, che fornisce la app in questione, Hot Tub. Stando al suo sviluppatore, la app e' approvata da Apple, che tuttavia nega il suo endorsement: nella Ue, negozi terzi di app sono analizzati da Apple per verificare la compatibilita' con i suoi dispositivi ed evitare malware e non la qualita' o la funzionalita'.

"Siamo profondamente preoccupati per i rischi alla sicurezza che app di hardcore porno di questo tipo creano nella Ue, specialmente per i bambini. App come questa e altre mineranno la fiducia dei consumatori nel nostro ecosistema su cui abbiamo lavorato per oltre un decennio affinche' sia il migliore al mondo", ha detto un portavoce di Apple. Stando all'azienda guidata da Tim Cook, Apple non "offrirebbe mai" Hot Tub nel suo App Store: "La verita' e' che ci viene chiesto dalla Commissione europea di permettere che sia distribuita da operatori di marketplace come AltStore ed Epic (Games) che potrebbero non condividere le nostre preoccupazioni sulla sicurezza degli utenti".

Dal lancio dell'App Store nel 2008, Apple ha messo al bando il porno ma i critici del gruppo fanno notare che il suo browser Safari puo' permettere l'accesso a siti di contenuti per adulti e che attraverso iTunes Movies si possono vedere film che mostrano nudita'.

