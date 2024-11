WhatsApp, arriva la trascrizione dei messaggi vocali

Su WhatsApp arriva una funzione utile per chi non ama ascoltare i messaggi vocali, oppure chi ha problemi di udito e non può ascoltarli. E' la trascrizione dei messaggi audio, che potrebbe essere utile anche in situazioni in cui l'ascolto dell'audio risulta difficoltoso o inappropriato. L'aggiornamento, in fase di rilascio globale, supporterà per il momento solo i messaggi audio in inglese, portoghese, spagnolo e russo. L'arrivo dell'italiano è atteso nei prossimi mesi.

Nell'implementare la trascrizione, WhatsApp assicura la privacy degli utenti. I testi - spiega Meta, proprietaria della chat - vengono elaborati localmente, solo sul dispositivo del destinatario, senza inviare o ricevere dati da internet e garantendo così che nessuno, inclusa Meta, possa accedere al contenuto vocale o trascritto.

Come spiega la società sul blog ufficiale, per abilitare la funzione bisognerà attivarla nelle impostazioni. Poi si dovrà selezionare una lingua tra quelle a disposizione. Per trascrivere un singolo messaggio vocale, basterà tenerlo premuto e selezionare l'opzione "trascrivi". Il messaggio verrà poi visualizzato nella stessa finestra di chat con l'utente. La società avverte che potrebbe anche apparire il messaggio "trascrizione non disponibile" se le impostazioni della lingua di trascrizione non corrispondono alla lingua del messaggio vocale o quando alcune parole non vengono riconosciute a causa del rumore di fondo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA