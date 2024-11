Shazam supera i 100 miliardi di brani riconosciuti

Shazam ha raggiunto il traguardo dei 100 miliardi di brani riconosciuti dal lancio del servizio nel 2002. Equivale a 12 brani identificati per ogni persona nel mondo.

"Questo traguardo rispecchia anche la voglia di nuova musica.

La scoperta di nuove canzoni è il centro di tutto quello che facciamo", dice Oliver Schusser, Vice President di Apple Music e Beats, l'app di riconoscimento di canzoni fa parte del gruppo Apple dal 2018.

All'inizio Shazam era un servizio via sms lanciato nel 2002 nel Regno Unito: l'utente componeva il numero 2580, faceva sentire il brano tramite il telefono e riceveva un messaggio di testo con il titolo della canzone e il nome dell'interprete. Ma è stato nel 2008 con il debutto dell'App Store e l'arrivo dell'app Shazam su iOS che la sua tecnologia per il riconoscimento musicale ha raggiunto milioni di utenti.

Nell'estate del 2011, Shazam aveva già riconosciuto oltre un miliardo di brani.

'Beautiful Things' di Benson Boone, incluso nelle previsioni di Shazam per il 2023, è stato il primo brano pubblicato quest'anno a raggiungere i 10 milioni di riconoscimenti, e anche il più veloce, riuscendoci in 178 giorni.



