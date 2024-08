Threads sperimenta post che scompaiono, come le Storie Instagram

Threads, l'anti X lanciato da Meta, sperimenta i post che scompaiono sulla falsa riga delle Storie di Instagram. Lo conferma al sito specializzato TechCrunch la stessa azienda dopo le indiscrezioni apparse sul profilo dello sviluppatore Alessandro Paluzzi, non nuovo a scoperte di questo genere.

Threads sta dunque testando in un gruppo di utenti campione i post effimeri che scompaiono entro 24 ore dalla pubblicazione.

Secondo le informazioni di Paluzzi, quando si clicca sul pulsante di risposta su Threads si visualizza il tempo di permanenza del post, scaduto il quale il messaggio viene eliminato.

Non è noto quando e se l'azienda lancerà questa funzione resa popolare dall'app di messaggistica Snapchat e dalle Storie di Instagram.



