Meta rende più semplice riconoscere i gruppi spam su WhatsApp

Per fermare le attività di spam su WhatsApp, Meta sta introducendo una novità che punta tutto sulla sicurezza. Quando gli utenti verranno aggiunti a chat di gruppo da qualcuno che non conoscono, potranno visualizzare una "scheda di contesto" con informazioni chiave, tra cui chi ha creato il gruppo, quando è stato creato, la descrizione e se l'utente è stato aggiunto da una persona che si ha nel proprio elenco di contatti o meno. Una mossa volta a migliorare la consapevolezza del rischio cyber anche sulla piattaforma di messaggistica, dove non mancano attività di spam e di persone che tentano di ottenere informazioni sensibili dagli altri, semplicemente aggiungendoli in una chat singola o di gruppo.

Come spiega un post ufficiale di Meta, insieme alla scheda informativa, verrà inserito anche un pulsante per abbandonare immediatamente la chat di gruppo, oltre ad un collegamento a informazioni aggiuntive sugli strumenti di sicurezza di WhatsApp. Il tutto ricorda da vicino le opzioni già attive per una chat individuale con una persona che non è nella propria lista di amici. In tal caso, si può aggiungere il contatto, bloccarlo o eliminare la conversazione in pochi passi. Le schede contestuali della chat di gruppo saranno disponibili per tutti gli utenti "nelle prossime settimane", afferma la società.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA