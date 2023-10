Apple risolve problema degli iPhone 15 che si surriscaldano

A qualche giorno dalla disponibilità sul mercato degli iPhone 15, erano emerse online le prime impressioni degli utenti, evidenziando un problema: i modelli top di gamma, iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, potevano emettere un calore eccessivo in corrispondenza del processore sul retro. La stessa Apple aveva preso nota della problematica, che adesso risolve con l'aggiornamento di iOs 17.0.3. La società afferma che iOs 17.0.3 "fornisce importanti correzioni di bug, aggiornamenti di sicurezza e risolve un problema che poteva far sì che l'iPhone si surriscaldasse più del previsto". In concomitanza con l'aggiornemento per gli iPhone, Apple ha rilasciato anche un nuovo aggiornamento per iPad.

La Mela aveva attribuito, almeno parzialmente, il problema dell'emissione di calore ad un bug del sistema operativo che, insieme alle richieste energetiche di alcune app in esecuzione costante, finiva con alzare troppo la temperatura del telefono.

Non a caso, il colosso tecnologico ha collaborato con gli sviluppatori di tali app, tra cui Uber, Instagram e il videogame Asphalt 9, per porre un freno alla questione. Gli iPhone 15 Pro e Pro Max dovrebbero aggiornarsi in autonomia ma se così non fosse si può controllare la presenza dell'aggiornamento andando su Impostazioni, Generali, Informazioni, Aggiornamento software.

Nei giorni scorsi, l'analista Ming-Chi Kuo aveva affermato che il surriscaldamento era probabilmente causato da "criticità nella progettazione del sistema termico" degli iPhone, prevedendo un abbassamento delle prestazioni da parte di Apple. Dal canto suo, l'azienda ha ribadito che la questione è puramente legata al software, escludendo qualsiasi altra motivazione.

