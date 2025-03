A Barcellona il portatile alimentato a energia solare

Al Mobile World Congress, la fiera della tecnologia in corso a Barcellona, Lenovo ha presentato una nuova generazione di computer dotati di intelligenza artificiale, insieme a prototipi per il lavoro e l'intrattenimento. Tra le novità più interessanti c'è il portatile Yoga Solar, dotato di un pannello solare con un tasso di conversione superiore al 24%. Un'innovazione che permette di ricaricare il computer all'aria aperta, o comunque in presenza di una buona ricezione di luce solare, per risparmiare sull'energia elettrica.

Si tratta di un concept la cui commercializzazione, almeno per il momento, non è prevista. Così come il ThinkBook Flip, un notebook dotato di un display flessibile che si estende sopra lo schermo principale, trasformandolo in un'area di lavoro da 18,1 pollici. Una cerniera nel mezzo, simile a quella di cui provvisti gli smartphone pieghevoli, consente di aumentare le dimensioni del pannello dai 13 pollici originali. Lenovo ha svelato anche due accessori che mirano ad aprire l'accesso a funzionalità di intelligenza artificiale a chi non ha un pc abbastanza potente.

Il display AI è un monitor che integra una 'neural processing unit', il cervello che esegue le attività di intelligenza artificiale, per aggiungerla ai computer più economici. Lenovo AI Stick è invece una chiavetta usb che integra l'unità di calcolo artificiale (npu) per accedere a funzionalità IA avanzate una volta agganciata al pc. Oltre ai prototipi, arrivano lo Yoga Pro 9i Aura Edition, che si distingue per il display da 16 pollici, Yoga Pro 7i Aura Edition da 14 pollici con il sistema di raffreddamento Lenovo X Power e Yoga Pro 7 (14 e 10 pollici), il più potente del gruppo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA