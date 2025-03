Tra smartphone e robot, l'IA protagonista a Barcellona

L'intelligenza artificiale è oramai ovunque e si prepara a invadere sempre più prodotti hi-tech di consumo. Molte delle novità in arrivo nei prossimi mesi saranno svelate al Mobile World Congress di Barcellona, la fiera tecnologica annuale che va in scena dal 3 al 6 marzo. Le principali aziende del settore porteranno le loro innovazioni in ambito smartphone, computer, accessori e non solo.

Il tema di quest'anno è 'convergere, connettere, creare'. Stando all'organizzazione, la Global System Operators Association (Gsma), sono attesi a Barcellona circa 100.000 visitatori e 1.200 interventi, tra cui quelli del cofondatore di Apple, Steve Wozniak, e dell'informatico tedesco Jürgen Schmidhuber, considerato uno dei padri dell'IA moderna. Presenti anche i big dell'hi-tech, da Samsung a Xiaomi, tutti con un focus sull'IA. Alcuni, come Honor, hanno lanciato anche delle anticipazioni sul web.

La compagnia cinese svela Alpha Plan, una tecnologia che dovrebbe semplificare l'interazione tra diverse intelligenze artificiali, per creare un ecosistema unico e condiviso. Ma anche uno strumento, da installare come app sul telefonino, per individuare i deepfake, i contenuti fasulli generati dall'IA, che sempre più invadono internet e i social media.

Guardando alle innovazioni più spinte, una tendenza che sta acquisendo sempre più slancio è quella dei robot casalinghi potenziati dall'IA, che potrebbero rappresentare la vera novità della kermesse. Meta e Amazon sono al lavoro su progetti specifici mentre c'è chi, come la startup californiana Figure, è già alla seconda generazione di umanodi. L'ex partner di OpenAI ha svelato pochi giorni fa Helix, un'intelligenza artificiale che intende dotare tutti i robot di capacità multisensoriali avanzate, a prezzi ridotti e sostenibili.

Un filone che segue il recente successo di DeepSeek, la startup cinese che ha dimostrato come il suo modello di ragionamento R1 possa competere con i big dell'informatica, a prezzi di addestramento inferiori. "Con pochissime risorse si può creare qualcosa di molto potente. E questo dà speranza soprattutto alle realtà europee", ha affermato in un'intervista al quotidiano El Pais il direttore generale della Gsma, Mats Granryd.

Lenovo, che di solito sfrutta la vetrina del Mobile World Congress per annunciare progetti innovativi e prototipi, porta alla fiera il ThinkBook Flip AI, un portatile con tastiera e doppio schermo che si piega verso l'esterno, pensato per un uso principalmente professionale. Applicazioni interessanti ma nulla di "rivoluzionario", come ha sottolineato Ben Wood, direttore di ricerca dell'agenzia Ccs Insight, all'Afp.

La 19/ma edizione del Mobile World Congress arriva in un momento delicato per il mercato globale degli smartphone, che si sta riprendendo dopo vari trimestri in flessione. Merito, stando agli analisti di International Data Corporation, dei marchi cinesi, che hanno continuato a innovare il settore mantenendo i prezzi contenuti. L'anno scorso, sono stati venduti 1,24 miliardi di dispositivi in tutto il mondo, con un aumento del 6,3% rispetto al 2023. E i produttori rimangono ottimisti per il 2025, nonostante i timori legati all'aumento delle tariffe doganali da parte del presidente americano Donald Trump.

