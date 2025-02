Entro la primavera arriva l'iPhone economico con l'IA

Apple starebbe sviluppando una nuova versione dell'iPhone Se, il suo modello economico, da lanciare entro la primavera, con il beneficio dell'intelligenza artificiale. Lo dicono le indiscrezioni del sito specializzato Mac Rumors, secondo cui la Mela avrebbe apportato alla quarta generazione dello smartphone alcune novità estetiche. Tra le più importanti, una maggiore dimensione del display, una nocca superiore ridotta, conosciuta come Dynamic Island, e l'addio al tasto fisico centrale, a favore del riconoscimento biometrico del volto. Non dovrebbe mancare il supporto ad Apple Intelligence, l'ecosistema di intelligenza artificiale atteso anche in Italia nel corso dell'anno sugli attuali modelli top di gamma dell'azienda. Ma le novità non si limitano all'estetica.

Per Mac Rumors, sarà fondamentale la presenza del chip A18, sviluppato in casa da Apple, necessario per rendere possibile il funzionamento delle attività di intelligenza artificiale, dal suggerimento di testi alla generazione di foto. Ci si attende un salto di qualità significativo anche per il comparto fotografico, con un sensore per la fotocamera principale da 48 megapixel e da 12 megapixel per quella dei selfie. Al momento, l'iPhone Se di terza generazione ha una fotocamera principale da 12 megapixel. L'uscita dell'iPhone Se 4 è prevista per marzo o aprile, prima del lancio dell'aggiornamento software di iOs 18.4. Il prezzo dovrebbe essere leggermente superiore rispetto al modello in commercio, lanciato nel 2022 a 529 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA