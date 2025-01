Gioco e lavoro, l'IA protagonista dei nuovi Pc svelati al Ces

Il Consumer Electronics Show 2025 ha aperto le sue porte, e tra le novità più interessanti spiccano i computer di nuova generazione, tutti incentrati sull'intelligenza artificiale. Msi ha portato a bordo dei suoi dispositivi più recenti il cosiddetto "AI Engine", un software che imposta in maniera automatica le migliori impostazioni in riferimento ai programmi in uso, così da bilanciare prestazioni e autonomia, oppure scegliere le performance più elevate nel caso di videogame. Sui monitor del marchio arriva anche un "AI Navigator" per eseguire un test in tempo reale dei parametri dello schermo, come luce e colore, e modificarli senza intervento manuale. A Las Vegas è arrivato "Lenovo AI Now", un assistente digitale basato sul modello Llama 3 di Meta, che offre l'elaborazione del linguaggio naturale per attività come la sintesi dei documenti e l'assistenza al flusso di lavoro.

Peculiare è il Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, un portatile dotato di un display che si espande verticalmente per passare dai 14 pollici originali fino a 16,7 pollici. Negli Usa, Samsung ha annunciato nuovi notebook della serie Galaxy Book5 Pro e il convertibile Galaxy Book5 360. Tutti adottano alcune funzioni derivate dagli smartphone, come "AI Select" per trovare informazioni online e "Photo Remaster" per migliorare le foto in bassa risoluzione con dettagli più nitidi. Il trend dell'IA assume sugli Asus Vivobook 14 e 16 il nome di "Cocreator in Paint" e "Generative Fill and Erase", per perfezionare le foto in tempo reale. Asus ha anche sviluppato un'applicazione proprietaria, chiamata StoryCube, per organizzare i file sul computer in base al contenuto e ritrovarli più velocemente.

Infine Acer, che ha annunciato un ampliamento della propria offerta di computer con Swift Go 14 AI e Swift Go 16 AI, che si affiancano al Revo Box AI, un mini Pc dalle dimensioni di una scatola, potente e concorrente del Mac mini di Apple.

