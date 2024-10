Cresce il mercato globale dei tablet, balzo dei marchi cinesi

Cresce il mercato dei tablet dopo trimestri di difficoltà. È del 15% l'aumento delle vendite anno su anno nel secondo trimestre del 2024 (da aprile a giugno) stando all'ultimo rapporto degli analisti di Counterpoint Research 'Global Tablet Market Tracker'.

Un'ascesa dovuta soprattutto ad Apple e ai produttori asiatici con Huawei in testa. La Mela rispetto ad un anno fa ha spedito il 14% di tablet in più leggermente sotto il +16% di Samsung. Nonostante ciò il gigante di Cupertino continua a mantenere la leadership del settore con una fetta sul totale pari al 37%, tenendo a distanza proprio Samsung ferma al 20%.

Secondo gli analisti sono i marchi asiatici ad aver registrato il balzo maggiore. Huawei ha ottenuto il +49% anno su anno, mentre Xiaomi registra un +92%. Più contenuta la crescita di Lenovo (+17%) a dispetto della contrazione di tutti gli altri brand che perdono in totale il 2% sui marchi principali.

"Dato che il miglioramento delle condizioni macroeconomiche continua a riportare la domanda a livelli positivi, prevediamo un trend crescente, proveniente soprattutto dai mercati emergenti" affermano gli analisti. Apple ha aggiornato a maggio le famiglie di iPad Air e iPad Pro con l'introduzione degli ultimi processori M2 e M4. Dal canto suo Samsung ha svelato da qualche giorno i Galaxy Tab S10 con l'ecosistema di intelligenza artificiale Galaxy AI.



