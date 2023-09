Samsung Galaxy Z Fold 5, il nuovo pieghevole con doppio schermo

Il Galaxy Z Fold 5 è il pieghevole a mo' di libro di casa Samsung, che si affianca al più compatto Galaxy Z Flip 5. Mentre quest'ultimo si inserisce nella categoria dei telefoni "a conchiglia", il Fold è utilizzabile anche da chiuso, con uno schermo esterno già utile a molte delle attività quotidiane, con il vantaggio di un ampio pannello doppio interno, per lavorare, giocare e fruire di contenuti multimediali.

Robusto e leggero

Il Galaxy Z Fold 5 potrebbe sembrare identico al precedente ma non è così. Grazie all'ingegnerizzazione di una nuova cerniera, Samsung è riuscita a ridurre ulteriormente lo spazio che si crea quando il telefono è chiuso, lasciando non solo più polvere entrare all'interno ma anche rendere sempre un po' difficoltosa la gestione del dispositivo con una sola mano. Grazie alle innovazioni tecniche della generazione attuale, il telefono perde un po' di spessore, tutto a vantaggio della maneggevolezza e di una maggiore sicurezza di integrità del pannello. Z Fold 5 è disponibile in cinque colori, anche se due sono esclusivi del sito Samsung. Alle varianti Cream, Icy Blue e Phantom Black si affiancano le Blue e Grey. Lo schermo di copertura e il pannello posteriore sono rivestiti in Corning Gorilla Glass Victus 2, che è più resistente alle cadute del Victus+ e del Fold 4. Lo Z Fold 5 mantiene lo stesso grado di protezione IPX8, ossia è completamente resistente all’acqua, ma non alla polvere.

Display d'eccellenza

Lo schermo interno da 7,6 pollici mantiene la stessa risoluzione di 2.176 x 1.812 pixel, proporzioni 4:3 e frequenza di aggiornamento di 120 Hz del Fold 4, anche se è più luminoso. La piega è ancora visibile ma meno evidente quando si hanno due app entrambe aperte sullo schermo diviso esattamente a metà. Inoltre, l’area della piega sembra un po’ meno profonda al tatto rispetto alla generazione del 2022. La fotocamera del doppio pannello è posizionata in alto a destra e si "camuffa" con i colori di ciò che passa sullo schermo, per risultare praticamente invisibile (foto sotto). Anche lo schermo esterno da 6,2 pollici dello Z Fold 5 è lo stesso del suo predecessore, con una risoluzione di 2.316 x 904 pixel, proporzioni 23,1:9 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Quando sono aperti, i due altoparlanti si trovano in alto a sinistra e in basso a sinistra dello Z Fold 5. In basso a destra è presente una porta Usb-c 3.2 Gen 1 per la ricarica rapida via cavo da 25 Watt. Lo slot per le schede nano sim è sul bordo sinistro mentre sul destro troviamo il classico bilanciere del volume e una combinazione sensore di impronte digitali e pulsante di accensione.

Le innovazioni della cerniera

La nuova cerniera permette finalmente alle due metà del Fold di piegarsi perfettamente l'una contro l'altra. L'apertura del Fold 5 richiede leggermente più pressione ma probabilmente è una questione di utilizzo. Secondo Samsung, la nuova cerniera assicura almeno 200.000 pieghe, proprio come il Fold 4.

Il software, la forza di Samsung

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è un campione di versatilità. Si può usare come un telefono classico, un tablet, un blocco per gli appunti o come un computer completo, collegandolo a un monitor in modalità Dex. Poiché sul Fold 5 sono presenti due schermi, Samsung offre la possibilità di trattare ciascuno come uno spazio separato, organizzato anche in maniera differente rispetto al pannello singolo anteriore. La produttività del Fold 5 è a livelli molto alti per un dispositivo che, con i dovuti limiti, si può tenere in tasca. Lo schermo interno può contenere fino a tre app in funzione contemporanea, con la possibilità di avere una finestra in sovrimpressione per una quarta app. Molti lo useranno in questo modo? Difficile ma è un'opzione presente.

Multitasking estremo

La schermata anteriore può eseguire due app in verticale o in orizzontale, oltre a un lettore video pop-up. Lo schermo doppio funziona come un tablet Android, ma Samsung ha aggiunto una barra delle applicazioni all'interfaccia utente che semplifica il cambio di app o l'affiancamento di più software. La lettura è eccellente mentre la scrittura viene completata dalla nuova S Pen Fold Edition, sottile e simile allo stilo del Galaxy S23 Ultra. La S Pen per Fold 5 è un accessorio opzionale che può essere agganciato al retro di una cover ad-hoc, che rende più duttile portarsi dietro la biro piuttosto che in una tasca separata o, come sul Fold 4 (in foto sotto), in una custodia molto più spessa. La sensazione di scrittura è sempre eccellente e la sensazione è quella di scrivere su carta. Anche il disegno ha il suo perché, così come l'attivazione di alcune scorciatoie pensate apposta per aumentare l'utilità della S Pen, come la selezione intelligente con cui copiare e incollare testi ed elementi da un'app all'altra.

Produttività all'ennesima potenza

Il software Dex di Samsung permette di trasformare il Fold in un vero computer. Basta collegare lo smartphone, via cavo o wireless, ad un monitor o un televisore supportato e convertire l'interfaccia mobile in una più simile ad un computer. Tutte le app disponibili sul telefono possono essere riprodotte su DeX sebbene con un limite, caso per caso, dovuto all'usabilità. Nessun problema per mail, documenti e navigazione mentre alcuni videogame potrebbero bloccarsi o andare troppo a scatti rispetto all'uso su smartphone. Il Fold 5 gira con Android 13 e promette quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque di patch di sicurezza. Funziona con One UI 5.1 di Samsung, una personalizzazione utile e mai invasiva rispetto, ad esempio, a terminali Pixel di Google, che poggiano su un sistema operativo privo di orpelli e modifiche rispetto alla piattaforma basica.

Prestazioni ai vertici della categoria

Il modello base Galaxy Z Fold 5 offre 12 gb di ram e 256 gb di spazio di archiviazione, ma si può optare per 512 gb o 1 tb. Ogni variante monta il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , apparso per la prima volta nella linea Galaxy S23 all'inizio di quest'anno. Il Flip 5 ha lo stesso processore ma viene fornito con 8 gb di RAM e 256 gb o 512 gb di spazio di archiviazione. La batteria interna da 4.4000 mAh supporta la ricarica rapida via cavo da 25 W e la ricarica wireless da 15 W come il Fold 4.

Foto per lo più eccellenti

Il Galaxy Z Fold 5 ha un totale di cinque fotocamere. Sul retro del dispositivo è presente una configurazione a tripla fotocamera, con una ultra grandangolare da 12 mp f/2.2 con un campo visivo di 123 gradi, una fotocamera teleobiettivo da 10 mp f/2.4 con zoom ottico 3x e una da 50 mp standard af/1.8 con stabilizzazione ottica dell'immagine. Per impostazione predefinita, quest'ultima utilizza il pixel binning per produrre immagini finali a 12 mp per dettagli migliori. Lo schermo di esterno è dotato di una selfie cam da 10 mp a f/2.2 con un campo visivo di 85 gradi, mentre la fotocamera sotto il display dello schermo interno ha un sensore da 4 mp a f/1.8 con un campo visivo di 80 gradi. Le immagini scattate dal Fold 5 e dal Fold 4 sono praticamente identiche, il che ha senso considerando che l'hardware della fotocamera è lo stesso in entrambi i modelli. Il Fold 5 sembra gestire un po' meglio le aree eccessivamente luminose preservando più dettagli rispetto al Fold 4. Le prestazioni della fotocamera in condizioni di scarsa illuminazione sono eccellenti. In una stanza buia, il telefono non ha problemi nel catturare dettagli e colori. L'unico particolare è la mancanza di contrasto quando si guardano da vicino le immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

Il miglior pieghevole

Il Samsung Galaxy Z Fold 5 è senza dubbio il miglior pieghevole di queste dimensioni sul mercato. Concorrenti del calibro del Pixel Fold di Google oppure Honor Magic V2 magari vanteranno un design più maneggevole e utile quando il telefono è chiuso ma non possono contare sulla quantità di funzioni e personalizzazioni su cui Samsung lavora da tempo per la sua linea di Z Fold e Z Flip. Inoltre, qui abbiamo un'aggiunta assente altrove: la S Pen che amplia le opportunità di interazione con lo schermo interno doppio, ancora non supportata per il pannello esteriore singolo. Forse Samsung poteva integrarla nella confezione di vendita e non è detto che non lo farà in futuro. Non è un "camerafonino" e si posiziona un gradino sotto la concorrenza interna del Galaxy S23 Ultra. Ma resta un oggetto bello da vedere, molto più comodo del passato da usare e completo sotto ogni punto di vista. Il modo migliore per lanciarsi nel mondo dei foldable, senza alcun rimpianto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA