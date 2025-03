Il sito web di ChatGpt è il quinto più visitato al mondo

ChatGpt ha scalato le vette del panorama digitale, emergendo come uno dei siti più visitati al mondo. Stando ai più recenti numeri degli analisti di Similarweb, la piattaforma è quinta per traffico da computer e settima considerando anche il traffico mobile, con un totale di 3,905 miliardi di visite al mese. Al primo posto dei siti più visitati c'è Google che precede YouTube, Facebook, Instagram, X e WhatsApp. L'incremento di ChatGpt, da gennaio 2025 a febbraio 2025, è pari all'1,44% mentre, anno su anno, la crescita è stata del 137%.

Di tutto il traffico generato su internet, l'1,86% è indirizzato su ChatGpt. Cifre che spingono i ricercatori a fare delle osservazioni più approfondite sul chatbot. Ad esempio, negli Stati Uniti i principali fornitori di notizie, come Reuters, hanno ricevuto un numero limitato di visite provenienti da ChatGpt e questo, per Similarweb, vuol dire che i navigatori una volta ricevute le informazioni dall'IA si fermano, fidandosi di quanto scritto, senza cliccare sulle fonti proposte alla fine delle risposte. Una tendenza preoccupante se si considerano le 'allucinazioni' a cui l'intelligenza artificiale generativa va ancora incontro, ossia risposte errate e fuorvianti.

La composizione dell'audience di ChatGpt è composta per il 54,41% da uomini e per il 45,59% da donne mentre la fascia d'età più numerosa è quella compresa tra i 25 e i 34 anni. I temi principali delle richieste riguardano videogiochi e accessori tecnologici. "La principale fonte di traffico per chatgpt.com è quello diretto, che ha generato il 76,37% delle visite desktop il mese scorso" spiegano da Similarweb "il sito ottiene la maggior parte del suo traffico sui social media da Youtube, seguito da WhatsApp e Facebook. Coinvolgere il pubblico tramite Linkedin potrebbe essere la prossima mossa".



