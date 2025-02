In Usa l'IA di Google chiama i negozi per informazioni

Negli Stati Uniti, Google sta testando una nuova funzione che utilizza l'intelligenza artificiale per chiamare le aziende locali per conto di un utente, per informazioni su disponibilità e prezzi. Si chiama "Ask for me" ed è disponibile per computer e dispositivi mobili per chi ha aderito al programma sperimentale Search Labs. Come scrive il sito specializzato Techcrunch, l'idea è quella di aiutare gli utenti ad accedere in modo più rapido ad alcune informazioni basilari, senza dover telefonare e parlare con un addetto.

Tra i vari esempi, "Ask for me" può essere utilizzato per conoscere i servizi offerti dai saloni di bellezza e dalle officine meccaniche. Basterà cercare su Google le attività nei dintorni e selezionare il menu dedicato "Ask for me" per far si che l'intelligenza artificiale di Big G telefoni il negozio per chiedere ciò che il navigatore ha selezionato in precedenza, tra le voci disponibili. Il blog ufficiale dei Search Labs mostra la ricerca di un meccanico e i passaggi che portano a individuare il prezzo di un cambio di olio. Dopo la telefonata automatica, l'IA di Google invierà via email un riepilogo di costi e disponibilità.

"Ask for me" somiglia molto a Duplex, un progetto presentato nel 2018 da Google durante la conferenza per sviluppatori I/O. In quel caso, l'Assistente Google telefonava un salone di bellezza per prenotare un appuntamento. Per quanto riguarda le altre funzionalità di Search Labs, Google ha recentemente lanciato "Daily Listen", un podcast audio creato dall'intelligenza artificiale, con una voce generata al momento, su notizie personalizzate.



