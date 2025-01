L'IA fa bene agli smartphone, dopo il declino il mercato torna a crescere

Dopo due anni di declino, il mercato globale degli smartphone è tornato a crescere nel 2024, registrando un aumento del 4% rispetto all'anno precedente. Secondo i dati degli analisti di Counterpoint Research, la ripresa è stata favorita da situazioni economiche migliori e dall'avvento dell'intelligenza artificiale in versione mobile.

"L'IA generativa è stata una rivoluzione per gli smartphone - sottolineano da Counterpoint - ci aspettiamo che la GenAI diventi una norma anche per i dispositivi di fascia media. Entro il 2028, nove smartphone su dieci con un prezzo superiore ai 250 dollari avranno una qualche funzione di intelligenza artificiale". Samsung mantiene la leadership, grazie al successo della serie S24 e della linea A. In particolare, i Galaxy S24, primi smartphone posizionati come "IA-phone", hanno superato le aspettative, registrando ottime prestazioni in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Apple si piazza al secondo posto, con una quota di mercato del 18%, nonostante la tiepida accoglienza riservata alla serie iPhone 16, penalizzata in parte dalla mancanza di Apple Intelligence in Unione Europea.

Proprio l'intelligenza artificiale, secondo gli analisti, può dare una spinta ulteriore nel corso del nuovo anno. Se nel 2024 le vendite di smartphone con prezzo superiore a 1.000 dollari hanno registrato la crescita più rapida di tutti i segmenti, nell'anno in corso Counterpoint Research prevede un ulteriore aumento dell'8% su base annua dei top di gamma. Tra i primi cinque produttori, dopo Samsung ed Apple è Xiaomi a raggiungere la crescita più rapida. Oppo, quarta, perde leggermente quota rispetto al biennio precedente, chiudendo però l'anno con un trend positivo. Il marchio Vivo completa la top five, trainata dagli ottimi risultati in India e in Cina. Le prime 5 posizioni sono rimaste le stesse dal 2023. Huawei, Honor e Motorola, sono i produttori in più rapida crescita negli ultimi due anni tra tutti quelli analizzati.

